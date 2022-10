Dopo che Silvio Berlusconi ha lasciato la sede di Fratelli d’Italia, lo stato maggiore del partito guidato da Giorgia Meloni, è andato dalla leader per sapere l’esito dell’incontro. “L’incontro è andato bene” ha detto Francesco Lollobrigida, che ha assicurato di non aver parlato dell’ipotesi di concedere il ministero della Giustizia a Forza Italia. “Quello che m’interessava sapere se quello che aspettano gli italiani sarà un governo di qualità. Credo che l’incontro tra due personalità molto rilevanti ha corroborato questa sensazione in termini positivi. Confidiamo nelle prossime ore si possa procedere a tutti gli adempimenti che immaginiamo a tutti gli adempimenti costituzionalmente previsti, quindi l’incontro dei gruppi che ci sarà domani e poi le consultazioni”. Le persone “che verranno scelte saranno persone di qualità – ha aggiunto il dirigente di Fratelli d’Italia – non ci sarà un bilancino con ‘do o non do’. Serve la qualità , non un governo con i partiti che pretendono o impongono. Una cosa che Giorgia Meloni ha chiesto per primo al suo partito. Qual’è la notizia di oggi? Che gli avvoltoi anche questa volta rimarranno senza pasto”.