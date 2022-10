“Dopo che Kerpatenko si è rifiutato di collaborare con gli occupanti, l’esercito russo lo ha ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua stessa casa”. Il Ministero della Cultura ucraino ha annunciato su Facebook l’omicidio del direttore della Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko, ucciso il 12 ottobre dall’esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di occupazione.

???? The #Russians murdered the Ukrainian conductor Yuriy Kerpatenko in #Kherson.

He refused to collaborate with the invaders. pic.twitter.com/VBGqJKNZqF

— KyivPost (@KyivPost) October 15, 2022