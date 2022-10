Il 12 ottobre è stato sfiorato il disastro aereo all’aeroporto di Berlino, quando un Airbus EasyJet in fase di decollo e diretto a Milano Linate ha rischiato di scontrarsi sulla pista con un aereo dello stesso tipo della Air France in arrivo da Parigi. A renderlo noto è stato il sito specializzato AvHerald secondo cui i due velivoli hanno evitato la collisione per appena 20 secondi.

Non è chiaro a chi possano essere imputate le responsabilità per aver corso un tale rischio. Certo è che da parte di EasyJet è arrivata una smentita ufficiale riguardo alla ricostruzione fornita da AvHerald e nella quale si spiega che in nessun momento è stata messa a rischio la sicurezza dei passeggeri: “In merito alle notizie circolate nella giornata di oggi, riferite a un episodio che ha coinvolto un volo di EasyJet lo scorso 12 ottobre, la compagnia precisa che, nell’occasione e come sempre, tutte le operazioni si sono svolte all’interno delle normali procedure aeroportuali e che mai, in nessun momento, è stata messa a repentaglio la sicurezza dei passeggeri a bordo“.

La compagnia “conferma che il volo EJU5185 da Berlino Brandeburgo a Milano Linate del 12 ottobre ha dovuto interrompere le operazioni di decollo in seguito alle indicazioni fornite dal controllo del traffico aereo. Ciò è avvenuto a causa del fatto che un altro aereo in arrivo ha occupato la pista, dopo che il volo EasyJet era stato originariamente autorizzato a partire”. E concludono specificando che EasyJet “ha agito in conformità con le procedure e non è in nessun modo corretto riportare che vi sia stato un reale rischio per l’incolumità dei passeggeri a bordo. L’aereo ha infatti proseguito verso Milano-Linate in modo del tutto regolare”.