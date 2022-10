Il neo eletto presidente del Senato Ignazio La Russa ha lasciato Montecitorio. Fuori dalla Camera ci ha tenuto a precisare circa il colloquio avuto ieri con Silvio Berlusconi, dove una lettura del labiale avrebbe tradito un’espressione ingiuriosa da parte del Cavaliere nei suoi confronti: “Nessuna parola ingiuriosa nei miei confronti, ci tengo a precisarlo. Dopo non lo so, ma sicuramente non era rivolta a me“.