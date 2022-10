“Spero che arrivi, così gli posso dare un pugno. Poi andrò in prigione ma ci andrò felice“. Così Nancy Pelosi parla di Trump mentre fugge dal Campidoglio durante l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. I commenti della speaker democratica sono stati catturati in un video, ottenuto in esclusiva dalla Cnn, registrato nelle concitate ore dell’insurrezione alla Casa Bianca. Da qui emergono nuovi dettagli su come i leader del Congresso siano fuggiti nella vicina base militare di Fort McNair, trasformata in un centro di comando, e da lì abbiano lavorato con il vicepresidente Mike Pence e altri membri dell’amministrazione Trump per sedare l’insurrezione e finire di certificare le elezioni del 2020. Il filmato è stato ripreso da Alexandra Pelosi, la figlia documentarista della democratica, ed è diventato virale sui social media.

In new exclusive footage from January 6, Nancy Pelosi told aides that she wanted to punch President Donald Trump if he came to the Capitol. Watch moment here: https://t.co/YKGDPPT06K — CNN (@CNN) October 14, 2022

Il comitato d’inchiesta ristretto del 6 gennaio ha mandato in onda frammenti del filmato durante la sua audizione pubblica del 13 ottobre. Ma la Cnn ha ottenuto circa un’ora di materiale aggiuntivo che mostra come i leader del Congresso abbiano preso in considerazione, molto più seriamente di quanto precedentemente noto, di riunire il Collegio elettorale a Fort McNair. La presidente della Camera Nancy Pelosi, ripresa mentre lascia precipitosamente Capitol a bordo di un suv, ha parlato con Pence del “piano di riserva” e i funzionari hanno cercato di capire come avrebbero trasferito centinaia di legislatori alla base dell’esercito. Secondo l’emittente televisiva, le immagini evidenziano chiaramente l’inazione dell’allora presidente durante la rivolta.