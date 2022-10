TotalEnergies verrà denunciata per “complicità in crimini di guerra”. Due ong, Darwin Climax Coalition e Razom We Stand, hanno presentato causa alla procura antiterrorismo francese, l’organismo giudiziario incaricato di indagare su tali reati, contro il colosso dell’energia d’Oltralpe accusandolo di aver contribuito a rifornire di carburante aerei militari russi che bombardano l’Ucraina.

Lo scorso agosto il quotidiano Le Monde ha scritto che TotalEnergies possedeva una quota di capitale di una società che estrae idrocarburi a Termokarstovoye, nella regione artica russa, contribuendo a produrre carburante per gli squadroni aerei accusati di crimini di guerra per i bombardamenti indiscriminati in Ucraina. Il testo della causa mossa dalle ong francese e ucraina e visionato da Afp ipotizza che TotalEnergies abbia contribuito a rifornire il governo russo dei “mezzi necessari per commettere crimini di guerra”, continuando a sfruttare il giacimento di Termokarstovoye.

Secondo Le Monde, Total Energies ha posseduto il 49% di Terneftegaz, una delle compagnie che sfrutta il giacimento nel nord della Russia, di cui il restante 51% del capitale sarebbe stato invece nelle mani della compagnia russa Novatek, della quale, scriveva il giornale, il gruppo francese deteneva il 19,4%. In seguito all’articolo di Le Monde, TotalEnergies precisò di aver già venduto il 49% di Terneftegaz a Novatek il 18 luglio scorso.