Le immagini girate alle prime luci del giorno di mercoledì 12 ottobre. L’eruzione dello Stromboli sta proseguendo. La colata lavica si riversa verso la sciara del fuoco e come mostrano queste immagini aeree filmate col drone si è divisa in due bracci attigui. Il fumo si alza senza sosta e in alcuni momenti copre completamente la visibilità. La lava attualmente non sta raggiungendo il mare, ma crolli e distacchi proseguono.