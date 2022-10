Resta ricoverato in prognosi riservata il 19enne modenese colpito da un sasso durante una rissa tra ragazzini, nella notte tra sabato e domenica, fuori da una discoteca a Castellarano, nel Reggiano. Il giovane è in gravissime condizioni ed è tenuto in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara (Modena). La madre ha presentato denuncia ai carabinieri che stanno indagando per individuare i responsabili: “Lui è la mia luce ed ora la casa è vuota, mi hanno detto che ora e sul filo di un rasoio”, ha spiegato la donna, Domenica Basile, a “Pomeriggio Cinque“.

I familiari e gli amici – che chiedono a gran voce giustizia – raccontano che il 19enne aveva avuto un diverbio già all’interno della discoteca con un gruppo di coetanei. All’esterno poi sarebbe scattata la rissa e un giovane avrebbe lanciato una grossa pietra colpendo il ragazzo: “I suoi amici mi hanno raccontato la brutalità con cui lo hanno aggredito – ha raccontato ancora la madre del giovane -. Gli hanno scaraventato addosso un masso con l’intenzione di fargli del male. Il suo amico è riuscito a spostarsi ma mio figlio no. Io ho denunciato tutti i presenti, anche i buttafuori della discoteca perché non si può rischiare la vita in questo modo. Loro non conoscevano quei ragazzi – ha proseguito la signora Basile -. All’interno della discoteca c’è stato un diverbio con questo gruppo di ragazzi di Sassuolo. Per questo mio figlio e i suoi amici hanno provato ad andar via perché avevano capito che loro volevano solo fare a botte ma, quando sono usciti, se li sono ritrovati di fronte. In quel momento un ragazzo ha lanciato il masso contro i ragazzi, colpendo in faccia e in testa mio figlio”, ha ricostruito ospite del salotto pomeridiano di Canale 5. Gli amici lo hanno infine accompagnato all’ospedale di Sassuolo per le prime cure, poi viste le gravi condizioni è stato trasferito al trauma center di Baggiovara.

Intanto gli inquirenti stanno scandagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel parcheggio del locale, dov’è avvenuta l’aggressione. Nel mirino ci sarebbe una banda di ragazzini che imperversa nella zona e già nota per disordini nei locali notturni del comprensorio.