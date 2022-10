“Sotto questo discorso retorico, bellicista e anche abbastanza imbecille sulla bomba atomica, c’è qualcosa che si muove: ci sono negoziati in corso. Russi e americani si parlano“. Sono le parole del direttore di Limes, Lucio Caracciolo, che, intervenendo a “Otto e mezzo” (La7), concorda in toto con il filosofo Massimo Cacciari: “Più che alla vigilia di una catastrofe nucleare, siamo dentro una catastrofe culturale. Come dice giustamente il professor Cacciari, continuiamo a parlare della bomba atomica come se fosse un po’ di tritolo. Abbiamo ormai introiettato l’idea che la bomba atomica si possa usare. È un discorso da bar. Questo è molto preoccupante dal punto di vista complessivo”.