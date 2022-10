“Ci lavoriamo da mesi e sarà la priorità del prossimo Governo scelto dagli italiani: bloccare l’aumento delle bollette di luce e gas”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini al termine del Consiglio Federale della Lega. “Poi certo sbloccare cantieri, riportare sicurezza nelle città, estendere la flat tax e azzerare la leggere Fornero così come applicare l’autonomia saranno passaggi fondamentali”, ha continuato sottolineando che “gli uomini e le donne della Lega” sono “pronti a un governo di centrodestra” che “lavorerà per 5 anni senza beghe e senza litigi come si augurerebbe la sinistra”.