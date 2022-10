Un treno in movimento che trasporta equipaggiamento militare, in particolare, secondo i filorussi, “KamAZ-43269, moduli di combattimento ‘spoke’ equipaggiati con un cannone 2A42 da 30 mm e una ‘mitragliatrice PKT'”. È quanto si vede in un breve video diffuso dal canale Telegram filorusso Rybar. Si tratterebbe, secondo l’analista basato in Polonia Konrad Muzyka, di un convoglio che trasporta in realtà “un kit appartenente alla 12esima direzione principale del ministero della Difesa russo” cioè quella “responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio, manutenzione trasporto ed emissione alle unità”.

L’analista ha commentato via Twitter il video, sottolineando che, dal suo punto di vista questo video “non mostra i preparativi per un rilascio nucleare” ma potrebbe significare una specie di “segnale all’Occidente dell’escalation di Mosca” oppure potrebbe voler dire che “le forze russe della RVSN di solito di addestrano estensivamente durante l’autunno” o, ancora, che “la Russia potrebbe condurre un’esercitazione strategica a ottobre” e che “questo treno potrebbe mostrare una preparazione all’esercitazione”.

Il video associato alla notizia è stato successivamente geolocalizzato nella regione di Mosca, a migliaia di km distante dal confine, come riporta la Repubblica.