“Voglio ricordare le 368 vittime che morirono nel mar Mediterraneo nel 2013. La stragrande maggioranza donne e bambini. Voglio ricordare loro e gli oltre 22mila morti nel Mar mediterraneo durante il viaggio per la vita. Onorevole Meloni, mi rivolgo a lei, non abbiamo ancora capito quale sia la sua politica o la sua proposta politica in tal senso. Ci dica, da donna, da cristiana, da madre, intende alzare il blocco navale?”. Così Aboubakar Soumahoro, in un video condiviso su Twitter, in occasione della giornata della memoria e dell’accoglienza, si è rivolto a Giorgia Meloni.