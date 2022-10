La curva epidemica è tornata chiaramente a salire: dopo una leggera ma costante crescita negli ultimi 14 giorni, la settimana ancora conclusa segnala un aumento del 58% dei contagi su base settimanale. Oggi, domenica 2 ottobre, i nuovi casi di Covid accertati in Italia sono 28.509: fanno 225.904 positivi questa settimana, ben 83mila in più rispetto alla precedente. I contagi sono più del doppio rispetto a tre settimane fa, quando erano scesi a quota 110mila in sette giorni.

Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre 20 morti, sono 270 in una settimana. I decessi restano ancora in diminuzione rispetto alla media dell’ultimo mese. In aumento anche i ricoveri in area medica: +111 su sabato, per un totale di 4.292. Al contrario, si registra un lieve calo delle persone positive in terapia intensiva: -5 il saldo tra ingressi e uscite, per un totale di 133 posti letto occupati da pazienti con il Covid.

Il tasso di positività registrato oggi è al 19,3% (ieri al 18,7%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 147.359 rispetto ai 180.241 del giorno precedente. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.529.252, come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 467.949. Dimessi e guariti sono 21.884.153, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 177.150.