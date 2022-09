Ma la novità che potrebbe far emergere novità rilevanti nell’inchiesta è la presenza di un filmato, consegnato dalla famiglia agli inquirenti: “Si tratta di un video registrato il 26 luglio dalla famiglia il giorno dopo al commissariato di Primavalle, dove si vedono due poliziotti che dicono di essere intervenuti il giorno prima in casa di Hasib”, ha aggiunto il legale Salerni, durante la conferenza stampa. Nel video, è stato precisato, i due agenti sostenevano di aver partecipato all’intervento, tentando di rassicurare i familiari di Hasib.

Tutto mentre restano ancora diversi i punti poco chiari sulla vicenda sulla quale indaga la procura di Roma. “Ci chiediamo perché i vestiti che sono stati consegnati alla famiglia non siano gli stessi che Hasib indossava al momento della caduta”, ha ricordato Riccardo Magi, deputato rieletto nelle file di +Europa. Per poi attaccare l’uscente ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese: “Dopo venti giorni ancora attendiamo una risposta da parte sua. Una mancanza di rispetto: se non dovesse arrivare mi faccio carico di presentarla al nuovo ministro che si insedierà nelle prossime settimane”, ha aggiunto.



“Sappiamo che l’intervento è avvenuto senza un mandato , sappiamo che era al vaglio degli inquirenti la posizione di quattro agenti, poi otto. E che all’ipotesi disi sarebbe aggiunta quella di, probabilmente legata al, che è una delle cose che vorremmo sapere dall’interrogazione, per sapere se esiste e cosa dice in merito all’intervento. Sappiamo che c’è stato un avvicendamento ai vertici del commissariato di Primavalle. Ma sono informazioni arrivate dai media, perché non è ancora arrivata una risposta formale dalla ministra?”, ha attaccato Magi.