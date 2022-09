Il ciclismo mondiale celebra il suo nuovo re: Remco Evenepoel è il nuovo campione del mondo. Il belga ha vinto la gara regina dei mondiali di Wollongong dopo una fuga in solitaria a 25 km dall’arrivo: un’impresa dalla portata storica per il 22enne fiammingo. Argento per il francese Laporte, bronzo all’australiano Matthews. Migliore degli italiani Matteo Trentin, quinto. Evenepoel ha dominato la prova di 266,9 chilometri svoltasi in Australia, imponendosi con il tempo di 6h16’08” davanti al francese Christophe Laporte, secondo e medaglia d’argento a 2’21”.