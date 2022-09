Il primo girone è poco più che un allenamento, ma già può dare molte indicazioni sulla solidità dell’Italia: la nazionale femminile di volley comincia ufficialmente il Mondiale con 5 gare in programma in poco più di una settimana. Per la squadra guidata dal ct Davide Mazzanti è la prima fase di rodaggio di un lungo percorso: l’obiettivo finale è tentare di ripetere il percorso della nazionale maschile, che ha conquistato l’oro.

I mondiali femminili si giocano tra Paesi Bassi e Polonia – finale sabato 15 ottobre – e l’Italia giocherà nel girone A ad Arnheim (Olanda) contro le padroni di casa. Le altre avversarie sono Belgio, Portorico, Camerun e Kenya. Le partite delle azzurre saranno tutte trasmesse in diretta in chiaro sulla Rai e anche su Sky. Dopo il primo girone, le prime quattro si qualificano alla seconda fase (due gironi da 16 squadre), poi l’eliminazione diretta.

Ecco il programma della prima fase

Sabato 24 settembre: ore 15 – Italia-Camerun, Rai 2, Sky Sport 1

Lunedì 26 settembre: ore 18 – Italia-Porto Rico, Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena

Martedì 27 settembre: ore 18 – Italia-Belgio, Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena

Giovedì 29 settembre: ore 18 – Italia-Kenya, Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena

Domenica 2 ottobre: ore 16 – Paesi Bassi-Italia, Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena