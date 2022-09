Inseguimento in centro a Milano. Un’auto della polizia locale si è ribaltata a Porta Venezia dopo essersi scontrata con una Ferrari. Stando alle prime informazioni raccolte, la pattuglia della polizia locale stava inseguendo un’Audi che non aveva rispettato una precedenza e che si è poi dileguata. Lievemente feriti gli agenti a bordo dell’auto e un motociclista rimasto coinvolto nello scontro. L’incrocio è rimasto bloccato per diverso tempo per consentire i rilievi e il recupero dei mezzi incidentali.