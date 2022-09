“La destra italiana ha mostrato il suo vero volto oggi a Roma, ha spiegato agli italiani che loro da soli cambieranno la Costituzione, che la loro logica è quella dei no-vax. Noi a questa destra diciamo che la Costituzione è nata dalla resistenza e dall’antifascismo e non si tocca”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine del comizio elettorale a Palermo, assieme alla candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione, Caterina Chinnici. “Il nostro impegno è fare vincere Caterina Chinnici e darle la possibilità di cambiare questa Regione. La Sicilia ha bisogno di un cambiamento radicale, ha bisogno di competenza, di onestà, unità. Sono venuto a Palermo per dare l’impulso finale, la Sicilia merita un presidente come Chinnici e non la destra”, ha ribadito il leader dem, che alla domanda sul suo futuro dopo il 25 settembre risponde: “Sono qui e rimarrò assolutamente qui, non c’è alcun dubbio”.