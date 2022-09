Questa puntata di EcoFuturo è dedicata all’economia circolare e alle comunità energetiche, due temi decisivi per creare un futuro realmente sostenibile. Vista la larga diffusione delle capsule per il caffè, che però hanno un impatto ambientale enorme, come rifiuti, Caffè Pascucci, produttore biologico ed equosolidale, si è posto questo problema e ha cercato di affrontarlo in modo determinato: dopo anni di ricerca è riuscito a produrre una capsula del caffè davvero compostabile e biodegradabile. Sergio Ferraris, giornalista scientifico presenta la simbiosi industriale, ossia come far si che processi diversi manifatturieri possano lavorare assieme in un’ottica di economia circolare

Economia circolare è anche alla base dei processi di produzione di biogas e biometano. A Corbetta, in provincia di Milano, Francesco Crivelli dell’azienda agricola La Castellana e Lorenzo Maggioni, responsabile Ricerca e Sviluppo CIB, i quali presentano il primo impianto agricolo che produce biometano in Italia. Si parla molto di comunità energetiche: a Barberino Tavarnelle, stanno nascendo comunità energetiche che affrontano non solo la questione dell’elettricità ma anche del gas, con impianti di riscaldamento a pompe di calore che utilizzeranno l’elettricità delle comunità energetiche stesse. Un Progetto iniziato durante l’estate grazie alla lungimiranza del sindaco David Baroncelli e alla rete di Ecofuturo. Sul tema delle comunità energetiche, è importante capire il ruolo fondamentale che giocheranno le pompe di calore nel loro sviluppo. Il presidente di TEON, Riccardo Bani, affronta questo tema.