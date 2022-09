Ogni anno negli Stati Uniti le cremazioni producono circa 360mila tonnellate di anidride carbonica. Ma a trovare un’alternativa sostenibile è la California che dal 2027 prevede che i defunti, anziché essere sepolti o cremati, potranno diventare concime per campi e giardini senza alcun danno per l’ambiente. La legge, proposta dalla deputata Cristina Garcia, è stata firmata qualche giorno fa dal governatore democratico Gavin Newsom, scrive il Los Angeles Times. “Con il cambiamento climatico e l’innalzamento del livello del mare che ci minacciano questo è un metodo alternativo di smaltimento che non inquina”, ha spiegato Garcia. Il nuovo procedimento prevede che il corpo del defunto sia messo in un contenitore d’acciaio e sepolto a circa 2,4 metri di profondità circondato da materiali biodegradabili come trucioli di legno. Il contenitore deve essere aerato per consentire la crescita di microbi e batteri. Il processo di decomposizione dovrebbe completarsi in uno o due mesi.