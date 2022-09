Intorno alle 6 di questa mattina due poliziotti sono stati accoltellati da un uomo in centro a Londra, vicino a Leicester Square. Secondo quanto riportato da Sky News, i due agenti sono poi stati ricoverati in ospedale e l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di aver provocato lesioni personali gravi. La polizia metropolitana ha affermato che durante l’incidente è stato utilizzato un taser e che l’uomo ha aggredito anche un operatore di prima emergenza.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute dei due feriti. Su quanto accaduto è stata aperta un’indagine, ma Scotland Yard ha escluso che si sia trattato di un attacco terroristico. Per il sindaco di Londra, Sadiq Khan, quello accaduto è un “atto gravissimo” perpetrato contro agenti in servizio. Nella capitale inglese, in queste ore, sono in vigore ingenti misure di sicurezza per i funerali della regina Elisabetta, deceduta l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. La cerimonia funebre si svolgerà lunedì prossima.