“Non ho più notizie di mia madre, che era a casa a Pianello. Non riesco più a sentirla, potete fare qualcosa?”. E’ quanto chiede con tono preoccupato al 112 un residente di Pianello di Ostra, una delle frazioni più colpite dall’alluvione nelle Marche. Al numero unico delle emergenze l’uomo aggiunge che la macchina della madre “è stata portata per 300 metri dall’acqua”. “Ma non so se è all’interno o no” conclude chiedendo aiuto.