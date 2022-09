Sono immagini drammatiche quelle che arrivano dalle Marche, in particolare dalla provincia di Ancona che sembra essere la più colpita dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona. Esondazioni sono state registrate a Senigallia, Sassoferrato, Cantiano e non solo. Si contano diversi dispersi e la protezione civile riferisce di sei vittime anche se la situazione è in continua evoluzione.