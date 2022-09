Due reti che hanno deciso una partita cominciata martedì sera e terminata mercoledì mattina: Gonzalo Higuain è stato il protagonista dell’incontro tra la sua squadra, l’Inter Miami e il Colombus Crews. Il match era stato interrotto a causa del forte maltempo, che ha tenuto la palla ferma per oltre due ore: il fischio finale è arrivato dopo la mezzanotte.

Il primo goal di Higuain al venticinquesimo minuto ha portato la sua squadra in vantaggio. Dopo lo stop è arrivata la seconda rete, quella della vittoria: i Colombus avevano infatti segnato il pareggio. Grazie alla doppietta dell’argentino, l’Inter Miami conquista l’ottava posizione della classifica, guadagnandosi la possibilità di giocare i playoff della Eastern conference della Major League Soccer.

L’ex giocatore del Napoli e della Juventus è stato protagonista anche del post partita, quando è stato intervistato da Kaylyn Kyle, già calciatrice e medaglia olimpica. Per lei era la prima intervista in spagnolo e quindi ha avuto diverse difficoltà nel formulare le domande. Higuain ha aiutato la bordocampista a portare a termine l’intervista, rispondendo in modo generico a Kyle, che l’ha poi ringraziato su Twitter: “Grazie Higuain per aver fatto finta di capire cosa stavo dicendo”.

My first ever LIVE interview in Spanish….. and by Spanish I mean Spanglish ????

Thank you to Gonzalo Higuain for pretending to understand what I was saying. ????????

3 points and THE HUNT TO THE PLAYOFF CONTINUES!! @InterMiamiCF ????⚽️ pic.twitter.com/WMpNzfECVa

— Kaylyn Kyle (@KaylynKyle) September 14, 2022