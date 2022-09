Centodieci sono i giorni che i tifosi hanno dovuto attenderlo. Ora Marc Marquez torna in gara. Il rientro in pista sarà il 18 settembre, al Gran Premio di Aragon. Lo rende noto la Honda, che con una nota ufficiale fa sapere che “dopo aver completato una fruttuosa due giorni di test a Misano e aver proseguito un intenso allenamento a casa, Marquez” e la sua squadra “hanno fissato una data per il ritorno“. Lo spagnolo era fermo dopo una quarta operazione al braccio destro, fatta lo scorso giugno. La gara di domenica servirà anche per testare la forma fisica di Marquez. Al pilota è servito molto tempo per recuperare al meglio: “Dopo numerosi controlli, consulenze e test, tutti i soggetti coinvolti sono soddisfatti del recupero effettuato e il numero 93 farà ora il passo successivo nella sua riabilitazione: il ritorno alle competizioni“, conclude la nota.