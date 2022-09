Tentata violenza sessuale in pieno giorno a Monza. È capitato a una ragazza durante la mattina di lunedì 5 settembre. Stava passeggiando in via Pavoni ed era al telefono con un’amica, quando un ragazzo di 26 anni l’ha presa per un braccio e trascinata contro una ringhiera, dove ha cercato di stuprarla. L’aggressore, un cittadino marocchino, è stato fermato solo dall’immediato intervento della polizia, che è intervenuta subito dopo aver sentito le urla della vittima. Le forze dell’ordine sono riuscite a intercettare e arrestare il ragazzo, che stava fuggendo a piedi poco distante.

La vittima, in stato di choc, è stata portata in pronto soccorso e le sono state diagnosticati quindici giorni di prognosi per contusioni multiple. In seguito, ha sporto denuncia in questura ed è stata attivata la procedura del Codice rosso, legge che protegge le vittime di violenza e stalking. L’aggressore, che la polizia ha scoperto avere precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, essendo stato arrestato in flagranza di reato è stato portato nella casa circondariale di San Quirico.