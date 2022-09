Dalla festa del Pd di Milano arriva una timida apertura del segretario Dem Enrico Letta alla proposta di regolamentazione dei jet privati lanciata negli scorsi giorni dai Fridays For Future, adottata da Sinistra italiana e ripresa anche da Beppe Grillo. “Questo è un tema che anche a livello europeo sta facendo dibattere – ha spiegato Letta – quindi discutere su nuove forme di regolamentazione di come i cieli vengono attraversati è una cosa positiva. Non ho nessun dubbio che forme di regolamentazione di come le autostrade dei cieli vengono usate è nella logica delle cose e ne stanno parlando in tutti i paesi”. Sulla stessa linea c’è anche il candidato dem Carlo Cottarelli che aggiunge: “Chi ha il jet privato in questo momento dovrebbe pensare che forse non è una buona idea usarlo. Ho sentito tanta gente in giro dire che sia una buona idea quella di limitare i jet, soprattutto se si andasse verso una situazione di razionamento dove in quel caso salterebbero tante logiche di mercato”.