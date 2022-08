“È irresponsabile pensare di cancellare un sistema di protezione sociale adesso, è pura follia. Chi lo fa, da Italia viva a Fratelli d’Italia, consapevolmente appicca il fuoco in un pagliaio, e si assume la responsabilità di appiccare il fuoco e di aizzare uno scontro sociale di dimensioni epocali. Chi vuole sfasciare questo paese continui a fare propaganda, sulla pelle di chi non arriva a fine mese”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte alla kermesse di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

“La rabbia sociale, il malessere sociale come lo controlliamo? Chi non ha da mangiare cosa fa, va a casa di Meloni e Renzi che vogliono abolire il reddito di cittadinanza?”, ha aggiunto Conte