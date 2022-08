“Finalmente posso dormire una notte intera senza assalti”. La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli scherza così con i cronisti all’uscita dal tribunale di Milano dopo la consegna delle liste per la Camera e il Senato. “Siamo noi il vero centro, diffidate delle imitazioni, meglio scegliere l’originale” ha aggiunto Ronzulli confermando che Silvio Berlusconi sarà candidato a Monza all’uninominale del Senato. Un motivo di soddisfazione “non solo politica ma anche umana perché il presidente tornerà in Senato dopo che era stato defenestrato in maniera vergognosa”. Secondo la senatrice, Berlusconi ha accettato la candidatura dopo “un braccio di ferro, glielo abbiamo chiesto noi con il pressing di tutto il partito”. Allargando lo sguardo a tutta Italia, Ronzulli si dichiara “soddisfatta” del lavoro svolto nella compilazione delle liste che rispettano “il territorio”. E la candidatura della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in Basilicata? “La seconda carica dello Stato può andare ovunque” conclude Ronzulli negando che ci siano stati problemi con la base. Ma negli scorsi giorni il consigliere regionale di FI, Gerardo Bellettieri, in una dichiarazione all’Ansa, aveva richiesto “rispetto per il popolo lucano” che dovrebbe essere “rappresentato da gente lucana del territorio”.