L’auto su cui viaggiava Daria Dugina, commentatrice e figlia dell’ideologo di Putin Aleksandr Dugin, è esplosa alla periferia di Mosca. In alcuni video – diffusi in rete – si vede il padre della 30enne disperato con le mani nei capelli a pochi metri dalla vettura in fiamme. Secondo alcune fonti lo stesso filosofo vicino a Putin avrebbe dovuto trovarsi in auto con la figlia.