Europa Verde-Sinistra italiana hanno presentato il programma per le elezioni politiche il 17 agosto. Il documento è formato da 16 pagine ed è diviso in 110 punti di cui: Italia-rinnovabile e green; l’Italia della mobilità sostenibile; l’Italia che ama; l’Italia è donna; l’Italia a rifiuti zero; l’Italia del lavoro; l’Italia giusta; l’Italia della bellezza; l’Italia della biodiversità e dell’amore per gli animali; l’Italia sociale; per un’Europa di pace e accoglienza; l’Italia della scuola; università e ricerca; welfare e comunità; lotta alla criminalità organizzata e alle ecomafie.

Puoi scaricare qui il documento integrale.

E qui puoi leggere la versione più estesa.