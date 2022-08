“Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi di euro l’anno”. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni torna ad attaccare, in un video su Facebook dal titolo ‘Pronti a combattere la povertà investendo sul lavoro‘, il reddito di cittadinanza rilanciando la proposta del proprio partito. Secondo Meloni, il reddito “ha fallito come strumento di lotta alla povertà, che doveva essere abolita, e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro”, piuttosto, dice ancora nel video, “le risorse per le politiche attive andavano usate per aiutare le imprese ad assumere”.

“Noi crediamo che uno Stato giusto non debba mettere sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo – continua – Uno strumento di tutela serve per chi non è in condizione di lavorare: over 60, disabili, famiglie senza reddito che hanno dei minori a carico. Ma per gli altri quello che serve è la formazione e gli strumenti necessari a favorire le assunzioni. Perché la verità è che l’unico modo di combattere ed abolire la povertà è consentire a chi è in una condizione difficile di migliorare quella condizione”.