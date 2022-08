Ieri sera gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e dei commissariati San Paolo e Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 23enne (con precedenti per tentato omicidio, tentata rapina aggravata e porto e detenzione di arma clandestina) che aveva tentato di rapinare una pizzeria di via Santamaria, a Napoli. L’uomo, armato, aveva tentato di rubare l’incasso, sparando anche alcuni colpi verso il soffitto, come si vede nel video, ma è stato bloccato dai dipendenti e da altri avventori, che lo hanno disarmato.