Il segretario del Partito democratico Enrico Letta si è rivolto alla stampa internazionale in un video in tre lingue, in una risposta a distanza a Giorgia Meloni che nei giorni scorsi aveva inviato un video alla stampa estera nel quale, tra le altre cose, aveva sottolineato che “la destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche”. Nella versione in francese, Letta ha rivendicato la linea del partito, che mette l’Europa “al centro del nostro lavoro, delle nostre idee e delle nostre prospettive”. Una linea distante dalla destra, che “non ha mai sostenuto il Next Generation EU” e che ha in Orban “un amico e alleato”. Durante la direzione Pd Letta ha rimarcato la vicinanza di Meloni “con Marine Le Pen” e gli “spagnoli di Vox” e che con quel video in tre lingue, Giorgia Meloni “ha tentato di coprire le impronte“, ha spiegato Letta. “Anche io – ha aggiunto – ho fatto un video in tre lingue, registrato ieri, che parte adesso sui social, che dice l’Europa che noi vogliamo, che per noi non è il cambio di marcia, non è rinnegare il nostro passato ma la continuità con la nostra storia e i nostri valori”.