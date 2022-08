“Andiamo da Letta con alto senso di responsabilità. Sia noi sia Sinistra italiana abbiamo detto sì all’accordo col Pd, dobbiamo fare una grande intesa per il Paese per la democrazia, per la giustizia sociale e ambientale. Il M5s? Stanno bene dove stanno, noi abbiamo già deciso che l’intesa è col Pd e non è percorribile la strada col Movimento“. Cosi il leader del Verdi, Angelo Bonelli, ha chiuso a un possibile accordo col M5s, proposta da Sinistra italiana, all’arrivo al Nazareno per incontrare il segretario del Pd, Enrico Letta.