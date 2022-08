La Procura federale ha disposto due giornate di squalifica a Gianluca Gaetano per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. La squalifica è scattata per via di un messaggio WhatsApp che l’ex Cremonese lo scorso anno aveva inviato a Vittorio Parigini del Como prima della sfida tra le due squadre lombarde. Quattro giorni prima della gara, Gaetano scrisse al collega: “Ci lasci i 3 punti venerdì?”. Un messaggio seguito da due emoticons sorridenti. La Cremonese dovrà pagare 5000 euro di multa, mentre per il giocatore è stata disposta un’ammenda di 4500 euro. Gaetano questa stagione vestirà la maglia del Napoli, club che ne detiene il cartellino e che nel 2021 lo avevo ceduto in prestito a vicecampioni di Serie B.