Browns Deshaun Watson è stato sanzionato con sei settimane di stop dalla Nfl per “condotta sessuale inappropriata“. Nel marzo 2021 il quarterback dei Cleveland è stato accusato da 24 donne di molestie sessuali durante diverse sedute di massaggi e terapie, tra il 2020 e il 2021, quando ancora giocava per gli Houston Texans. Il giocatore ha sempre respinto queste accuse e ha siglato accordi extragiudiziali con 20 delle 24 presunte vittime.

Due grand jury del Texas hanno respinto il rinvio a giudizio per Watson. Di conseguenza è intervenuta la lega di baseball americano che attraverso un giudice indipendente ha approfondito il caso. Il pretore Sue L. Robinson dopo aver ascoltando le parti coinvolte e aver raccolto le prove ha inflitto sei giornate di squalifica al quarterback. Watson sarà quindi costretto a saltare le partite con Panthers, Jets, Steelers, Falcons, Chargers e Patriots e rientrerà contro i Ravens. La decisione non è stata digerita dall’opinione pubblica americana che voleva un pena superiore. Dal canto suo la Nfl può richiedere l’appello per portare il caso alla corte federale dello Stato di New York.