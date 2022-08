Il Bayern Monaco ha messo sotto contratto Désiré Ségbé Azankpo. L’attaccante del Benin è stato inserito nella rosa della seconda squadra bavarese che milita nel campionato regionale. Merito di Sadio Mané suo grande amico e per il quale il 29enne fino a qualche giorno fa faceva da autista. L’ex Liverpool infatti nelle scorse settimane veniva accompagnato all’allenamento da Ségbé Azankpo con la sua Audi e-tron GT RS nera. Dopo qualche ora di attesa lo tornava a prendere per riportarlo a casa. Adesso il centravanti del Benin, con la cui nazionale vanta 15 presenze, potrà allenarsi con l’amico nel centro sportivo di Säbener Straße. A dare la notizia è stato proprio l’ex Dunkerque sui propri social: “Una nuova sfida comincia, fiero e orgoglioso di far parte di questa grande squadra per i prossimi due anni”.

Ségbé Azankpo è arrivato in Europa nel 2012 quando fu ingaggiato dal Metz grazie al progetto senegalese “Génération Foot” di cui faceva parte anche Mané. Dopo quella esperienza, però, le loro strade si sono divise: il senegalese è approdato al Liverpool con il quale nel 2018/2018 ha conquistato la Champions League, l’amico invece ha avuto una carriera tribolata. Prima di Monaco di Baviera ha giocato per squadre minori in Francia, Inghilterra, Romania e Slovacchia. Da un mese era stato svincolato dal Dunkerque che non gli aveva rinnovato il contratto. Ora può godersi la corte dei campioni di Germania.