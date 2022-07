In vacanza in Sardegna Federica Pellegrini si è improvvisata insegnante di nuoto per un giorno. La Divina ha fatto una lezione in piscina ad alcuni bambini in un noto resort sardo, a San Teodoro. Vestita con maglietta e pantaloncini bianchi, dopo aver spiegato le basi del nuoto si è tuffata con loro in vasca. Per i piccoli deve essere stato un privilegio ricevere consigli dall’atleta più rappresentativa della storia del nuoto azzurro e in generale dalla padrona dei 200 stile libero a livello mondiale di cui detiene il record del mondo e il record di cinque finali olimpiche consecutive e otto medaglie in otto edizioni consecutive ai Mondiali.

Al termine della lezione, Pellegrini ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le sue sensazioni: “Prima di questa lezione, la mia prima da sola come Maestra (che strano!), ho chiesto consiglio a un bravissimo coach che mi ha detto solo una cosa: ‘Ricordati che sono bambini!’. È stato molto divertente, i bimbi si sono divertiti (e sono tutti sani e salvi). Chissà che non sia questa la strada…“.