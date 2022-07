Continua il trend in diminuzione dei contagi: oggi sono 36.966 i nuovi casi di Covid registrati in Italia, frutto di 204.903 tamponi, tra antigenici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 18%. In totale questa settimana i positivi accertati sono stati 376.763, contro i 509.060 della precedente: un calo del 26 per cento. Inoltre, è già da tre settimane consecutive che i contagi diminuiscono rispetto ai 7 giorni passati.

Il ministero della Salute comunica altri 83 decessi, in calo rispetto ai 121 morti di ieri. Sono invece 388 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 più di ieri), con ben 33 ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.499, rispetto a sabato 103 in meno. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.276.483, ovvero 10.243 in meno in un giorno. In totale sono 21.040.025 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.086. I dimessi e i guariti sono 19.591.456 con un incremento di 47.412.