“L’agenda Draghi? Non ho mai capito cosa sia, ma non può essere il nostro programma. Anche perché al governo dovevamo trovare una mediazione con Lega e Forza Italia”. A dirlo è stato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, alla festa dell’Unità a Terni. “Certo – ha proseguito – non possiamo nemmeno far passare l’agenda Draghi, come ha fatto Conte, come se fosse il programma di Ronald Reagan“.