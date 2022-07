Ha rischiato il linciaggio l’uomo accusato di aver filmato una ragazzina di 13 anni mentre era intenta a farsi la doccia. L’episodio si è verificato in un camping di San Felice Circeo, in provincia di Latina. Protagonista un cinquantenne residente a Frosinone che si trovava nella stessa struttura dove la minorenne era in vacanza con la famiglia.

Ad accorgersi è stata la stessa giovane, la quale, accortasi che l’uomo la stava spiando e riprendendo con lo smartphone, ha urlato richiamando l’attenzione di altri turisti presenti che lo hanno bloccato. Per questo gesto l’uomo ha rischiato di essere linciato, e solo l’intervento dei carabinieri – allertati dai genitori della vittima – ha scongiurato il peggio. L’uomo è stato prelevato e gli è stato sequestrato il cellulare. Ora saranno le indagini a chiarire che cosa sia successo.