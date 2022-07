Blitz a sorpresa degli animalisti in Piazza di Spagna, a Roma, contro l’utilizzo delle botticelle romane e per la totale abolizione del servizio pubblico di trasporto. Il presidente del Partito Animalista Europeo insieme ai più determinati rappresentanti delle associazioni animaliste hanno occupato la scalinata di Trinità dei Monti, su cui è stato esposto uno striscione titolato “Lasciate in pace i cavalli” in segno di protesta contro l’anacronistico sfruttamento dei cavalli delle carrozze costretti a trasportare turisti sotto il sole cocente, tra i sampietrini roventi e lo smog della capitale. Gli attivisti si sono fatti sentire al grido “Giù le mani dagli animali” e al coro “Basta, basta, basta carrozze”. “Nessuna carrozza dispone di sistemi di sicurezza previsti dal Codice della Strada, né di rilevatori di temperatura omologati, né tantomeno di tassametri e tariffari, né della targa a norma”, dichiara il presidente Pae, Fuccelli.