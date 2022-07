Julian Nagelsmann contro il livello della Serie A, considerato scadente dal tecnico del Bayern Monaco. Il coach tedesco dopo l’arrivo di Matthijs de Ligt ha messo in dubbio l’intensità degli allenamenti dei club del nostro campionato. Le dichiarazioni seguono la verifica delle condizioni fisiche dell’olandese ritenute non adeguate. “Ho parlato con De Ligt dopo l’allenamento e mi ha detto che è stato l’allenamento più duro degli ultimi quattro anni – ha dichiarato l’allenatore dei bavaresi – In realtà è stato un allenamento normale, non così duro secondo il medico…” Parole che accusano la preparazione degli atleti e la professionalità dello staff di Massimiliano Allegri alimentando le polemiche tra Juve e Bayern. “Ho sentito che in Italia è difficile tenersi in forma. Con De Ligt dovremo lavorare sicuramente duro”.