“L’attacco missilistico russo a Odessa, al porto, cinico, calcolato, si è rivelato un duro colpo anche per le posizioni politiche della stessa Russia. Se qualcuno nel mondo potesse ancora dire che è necessario un qualche tipo di dialogo con esso, alcuni accordi per un cessate il fuoco senza il ritiro dal nostro territorio, i missili russi di oggi hanno distrutto la possibilità stessa di tali affermazioni”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto video serale pubblicato su Telegram. “E vediamo l’assoluta unanimità della reazione del mondo a questo attacco russo. Gli occupanti non possono più ingannare nessuno“, ha aggiunto.