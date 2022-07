Enrico Bonzio, già commissario tecnico della Nazionale di pesca e campione del mondo, è morto nel pomeriggio di martedì: è annegato in un laghetto di Poncarale, nel Bresciano. Domani, giovedì 21 luglio, avrebbe compiuto 79 anni: per lui era già pronto la festa organizzata dai familiari, la moglie e le due figlie

Come ricostruisce l’Ansa, Bonzio stava lavorando vicino al lago artificiale quando è scivolato in acqua, probabilmente a causa di un malore, ed è deceduto. Il proprietario del laghetto ha lanciato l’allarme, ma quando il corpo è stato recuperato non c’era più nulla da fare.