Inizia la settimana più importante per il futuro del governo Draghi. Una partita che vede il presidente del Consiglio, i partiti di maggioranza e il M5s affrontarsi a viso aperto per le sorti del Paese sui i punti messi sul tavolo dal leader Giuseppe Conte. “Siamo pronti a sfilarci la maglietta della Nazionale se non vengono messi nero su bianco il fatto che il superbonus non è una minaccia ma una risorsa e se non si permette alle famiglie italiane di affrontare l’inverno con un salario minimo. I numeri per andare avanti li hanno, il governo da unità nazionale è diventato politico“, ha dichiarato l’onorevole pentastellato Francesco Silvestri, intercettato fuori gli uffici di Campo Marzio. “Questo governo si è costituito con la promessa di non toccare le riforme del M5s, ma così non è stato – ha continuato -. Il Movimento si è evoluto ed è cambiato con gli anni di governo e oggi siamo più maturi e concreti, non è il partito di Conte. Siamo più organizzati e democratici di prima”.