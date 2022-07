Stop di destro per anticipare il suo diretto avversario, cambio di direzione, un occhio alla porta e tiro forte di sinistro che si insacca alla destra del portiere: è stato il gol di Gonzalo Higuain, ammirato da tutto il mondo. Ma non è servito a far vincere la sua squadra, l’Inter Miami, che è stata sconfitta 2-1 dal Philadelphia. Si tratta di una sconfitta che ha messo fine alla serie di vittorie del Miami. L’attaccante argentino, dall’inizio della nuova stagione, è riuscito a segnare solo 3 gol in 22 gare totali: un po’ poco per quello che doveva essere una delle stelle della MLS, il campionato d calcio americano.

Ad aprile 2022 però Higuain aveva perso il posto da titolare: l’ex attaccante di Juve e Napoli, a causa di problemi al ginocchio, piccoli acciacchi e condizione fisica da ritrovare, è stato costretto a restare in panchina e la sua ultima partita giocata dal primo minuto è stata contro Houston nella sconfitta dell’Inter Miami 3-1. Il calciatore è tornato a guidare l’attacco degli statunitensi il 5 luglio contro il Dallas. Con Higuain in panchina, la sua squadra ha segnato 12 gol in 5 partite. Questo risultato ha portato l’allenatore, Phil Neville, a considerare anche altri moduli di gioco senza per forza schierare l’argentino in campo. Non è dunque un buon momento per l’argentino:”Sono felice per il gol, ma triste per il risultato” ha detto Higuain. “A livello personale, è stato bello segnare dopo tanto tempo. Spero che sia l’inizio di una buona serie di vittorie”. Higuain è stato sorpassato da Leo Campana nella formazione titolare schierata da Neville, anche nella partita contro il Philadelphia è dovuto entrare dalla panchina: “Quest’anno è andata così, ed è una strana sensazione. Non mi sono mai trovato in questa situazione. Ma quando ho le mie possibilità, cerco di giocare bene e penso che dopo queste ultime partite possa essere contento di come ho giocato” ha dichiarato il giocatore.