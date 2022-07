“Se salta il governo Draghi, salta il tetto massimo al prezzo del gas europeo, perché il presidente Draghi è stato il promotore di questa iniziativa e ha unito gran parte dei Paesi europei. Ovviamente, salta”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio, nel corso del congresso nazionale del Partito socialista italiano. Lo stesso discorso vale “per il superbonus, per il salario minimo che non si approverà e il cuneo fiscale che non si toccherà”, ha aggiunto. Il voto anticipato “non è un problema per i partiti, il problema è per il Paese. Nel momento in cui si sciolgono le Camere andiamo in ordinaria amministrazione. Il Parlamento sciolto non potrà affrontare le due riforme del fisco e della concorrenza, quindi non riusciremo a raggiungere probabilmente la milestone del Pnrr a fine anno”.