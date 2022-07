Sarà un’estate di caos per chi ha deciso di viaggiare in aereo. Da settimane negli aeroporti italiani ed europei si registrano disservizi dovuti alla cancellazione di migliaia di voli a causa dello sciopero del personale delle compagnie aeree low cost. Finora sono più di 41mila le tratte cancellate, di cui almeno 7mila in Italia. E la situazione non sembra migliorare: fino al 15 luglio sono, infatti, previsti altri 2mila annullamenti di voli. Ma quali sono gli aeroporti che stanno accusando maggiormente i disagi? La risposta si trova grazie alla classifica pubblicata da Bloomberg. La lista è il risultato dei dati raccolti dall’algoritmo Hopper e mostra le percentuali dei voli in ritardo e delle cancellazioni dei dieci aeroporti che attualmente risultano i peggiori in tema di ritardi, insieme ai dieci che resistono efficientemente ai disagi. I dati riguardano un’analisi effettuata sui primi nove giorni di luglio 2022 e come si evince il peggiore è Bruxelles mentre il migliore è l’aeroporto Orio al Serio di Bergamo. Tra i migliori compare anche Catania Fontanarossa. Il fatto che nessuno scalo italiano compaia tra i peggiori è dovuto al ricorso alla cassa integrazione, più che ai licenziamenti, durante la fasi più acute della pandemia. Questo ha fatto sì che gli organici degli aeroporti non fossero falcidiati come avvenuto altrove e oggi la carenza di personale è molto meno grave rispetto ad altri paesi Ue.

I dieci aeroporti peggiori in Europa per voli in ritardo e cancellazioni (Luglio 2022)

Aeroporto di Bruxelles (BRU)

Bruxelles, Belgio

72% voli in ritardo, 2.5% voli cancellati

Aeroporto Internazionale di Francoforte (FRA)

Francoforte, Germania

68% ritardi, 7.8% cancellati

Aeroporto di Eindhoven (EIN)

Eindhoven, Olanda

67% ritardi, 1.8% cancellati

Luton Airport (LTN)

Londra, Regno Unito

66% ritardi, 2.7% cancellati

Aeroporto Internazionale Liszt Ferenc (BUD)

Budapest, Ungheria

65% ritardi, 2.1% cancellati

Aeroporto di Lisbona (LIS)

Lisbona, Portogallo

65% ritardi, 4.8% cancellati

Aeroporto Charles De Gaulle (CDG)

Parigi, Francia

62% ritardi, 3.1% cancellati

Aeroporto di Schiphol (AMS)

Amsterdam, Olanda

61% ritardi, 5.2% cancellati

Aeroporto Cote D’Azur (NCE)

Nizza, Francia

60% ritardi, 3.4% cancellati

Aeroporto di Gatwick (LGW)

Londra, Regno Unito

59% ritardi, 1.4% cancellati

I dieci migliori aeroporti in Europa per partenze puntuali (Luglio 2o22)

Aeroporto di Bergamo/Orio al Serio (BGY)

Bergamo, Italia

3% ritardi, 1,0% cancellati

Aeroporto di Gran Canaria (LPA)

Gran Canaria, Spagna

8% ritardi, 0,3% cancellati

Aeroporto Internazionale Otopeni (OTP)

Bucarest, Romania

10% ritardi, 1,7% cancellati

Aeroporto internazionale di Dublino (DUB)

Dublino, Irlanda

15% ritardi, 1,6% cancellati

Aeroporto Fontanarossa (CTA)

Catania, Italia

16% ritardi, 1,1% cancellati

Aeroporto Adolfo Suarez-Barajas (MAD)

Madrid, Spagna

19% ritardi, 0,4% cancellati

Aeroporto di Alicante (ALC)

Alicante, Spagna

20% ritardi, 3,4% cancellati

Aeroporto di Marsiglia (MRS)

Marsiglia, Francia

20% ritardi, 2,0% cancellati

Orly Field (ORY)

Parigi, Francia

21% ritardi, 1,2% cancellati

Aeroporto di Malaga (AGP)

Malaga, Spagna

24% ritardi, 3,3% cancellati